Uluslararası Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet Yarışı Antalya ile Muğla arasında düzenlenen Uluslararası Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet Yarışı sona erdi.

Antalya ile Muğla arasında düzenlenen Uluslararası Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet Yarışı sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde, Antalya'nın Kaş ile Muğla'nın Seydikemer belediyelerinin desteğiyle gerçekleştirilen organizasyon tamamlandı.

Etkinliğin ikinci gününde Letoon Antik Kenti önünde verilen startta sporcular, 71 kilometrelik Patara-Seydikemer etabında mücadele etti.

Seydikemer merkezinde son bulan yarışın ödül törenine, Seydikemer Kaymakamı Ahmet Güneri, Belediye Başkanı Yakup Otgöz, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, sporcular ile yakınları katıldı.

İkinci etap sonucunda dereceye giren sporcular şunlar:

- Erkekler genel klasman

1- Mehmet Kanat

2- Ramazan Yılmaz

3- Erkan Güngör

- Kadınlar genel klasman

1- Esra Kürkcü Akgönül

2- Keziban Koyun

3- İrem Harika Tıkıroğlu

Kaynak: AA