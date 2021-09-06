Uluslararası Otomobil Fuarı yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açıyor
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Uluslararası Otomobil Fuarı yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açıyor

Uluslararası Otomobil Fuarı yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA Mobility), yarın Almanya'nın Münih kentinde başlıyor.

Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA Mobility), yarın Almanya'nın Münih kentinde başlıyor.

Her yıl binlerce otomobil severin ve otomobil üreticisinin buluştuğu etkinlik, bu yıl ilk defa Münih kentinde yapılacak. 70 yıldan bu yana Frankfurt kentinde yapılan fuar, yeni bir konsept kapsamında kapılarını otomobil severlere açıyor. Sadece otomobil fuarı olarak değil bir trafik fuarı olarak gerçekleştirilecek olan etkinliğin ismi de bu kapsamda IAA yerine IAA Mobility olarak değiştirildi. Basına yansıyan haberlere göre ziyaretçi sayısının yıllardır azalmasından ve klasik otomobil şovunun formatına yönelik eleştirilerin artmasından sonra fuarın formatında değişikliğe gidildi. Fuarda otomobil üreticilerinin yeni araçlarını tanıtmalarının dışında, iklim değişikliği, çipler ve robot taksiler gibi konular ele alınacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açılışını yapacağı fuara otomobil markaları, bisiklet markaları, teknoloji ve tedarikçi endüstrisindeki bazı firmalar dahil olmak üzere 700 şirket katılıyor. Ziyaretçiler 250 aracı inceleyip test sürüşü yapabilecek. 4 sahnenin kurulacağı fuarda 500 konuşmacı sahne alacak.

Yıllardır Otomotiv Endüstrisi Derneği (VDA) tarafından Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı, bu yıldan itibaren Münih kentinde iki yılda bir düzenlenmeye devam edecek. Covid-19 tedbirleri çerçevesinde alınan önlemler dolayısı ile aşılanmış, Covid-19 geçirmiş veya PCR test sonucu negatif olan kişiler fuara girebilecek. Fuar 7-12 Eylül arası ziyaret edilebilecek.

(Sinan Karamurat/İHA)

Uluslararası Otomobil Fuarı yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açıyor
Uluslararası Otomobil Fuarı yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açıyor
Uluslararası Otomobil Fuarı yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açıyor
Uluslararası Otomobil Fuarı yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açıyor
Uluslararası Otomobil Fuarı yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açıyor
Uluslararası Otomobil Fuarı yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açıyor
Uluslararası Otomobil Fuarı yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açıyor
Uluslararası Otomobil Fuarı yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açıyor
Uluslararası Otomobil Fuarı yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açıyor
Uluslararası Otomobil Fuarı yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açıyor
Uluslararası Otomobil Fuarı yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açıyor
Uluslararası Otomobil Fuarı yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açıyor
Uluslararası Otomobil Fuarı yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açıyor
Uluslararası Otomobil Fuarı yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açıyor
Uluslararası Otomobil Fuarı yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açıyor
Uluslararası Otomobil Fuarı yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açıyor
Uluslararası Otomobil Fuarı yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açıyor
Uluslararası Otomobil Fuarı yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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