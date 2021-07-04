KAHRAMANMARAŞ - "Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı" ikinci gün etapları başladı

"Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı" ikinci gün etapları başladı.

"Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı" ikinci gün etapları başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun destekleriyle düzenlenen yarışın Kahramanmaraş Grand Prix Kadınlar Kısa Parkur etabı Ulu Cami önünde start aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen yarışta, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Özbekistan ve Türkiye'den 46 kadın sporcu 97 kilometre pedal çevirecek.

Milli Mücadele Meydanı'nda tamamlanacak yarışın ikinci gün ilk etabı bugün saat 12.00'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün