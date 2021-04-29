Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Husilerin Sana'daki medya şirketine el koymasına tepki gösterdi
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Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Husilerin Sana'daki medya şirketine el koymasına tepki gösterdi

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Husilerin Sana'daki medya şirketine el koymasına tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Husilerin Yemen'in başkenti Sana'da medya yapım şirketine silahlı baskın düzenleyerek el koymasını kınadı.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Husilerin Yemen'in başkenti Sana'da medya yapım şirketine silahlı baskın düzenleyerek el koymasını kınadı.

IFJ'den yapılan yazılı açıklamada Husilere bağlı unsurların, 18 Nisan'da başkent Sana'da Yemen Dijital Medya adlı yapım şirketine silahlı baskın düzenleyerek yönetimi zorla ele geçirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Yemen Dijital Medyanın, ülkedeki en büyük medya şirketlerinden biri olduğu, Sana'daki ofisinde 15'i gazeteci olmak üzere 35 çalışanının bulunduğu belirtildi.

Husilerin haciz kararı olduğunu iddia ederek yönetime el koyduğu aktarılan açıklamada, Husilerin şirkete sözde kayyum atadığı ve gazetecilerin işyerlerine girmelerine engel olduğu bilgisi verildi.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger de yönetime el konulması için gerekçe gösterilen sözde hukuki uygulamaların tüm sorumluluğunun başkent Sana'daki sözde Husi hükümetine ait olduğunu kaydetti.

Bellanger, uluslararası medya kuruluşlarına Husilerin sahip olduğu medya şirketlerini kullanmamaları çağrısında bulundu.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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