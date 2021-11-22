Uluslararası Finans Enstitüsünden enflasyon değerlendirmesi Açıklaması - Haberler Ekonomi
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Uluslararası Finans Enstitüsünden enflasyon değerlendirmesi Açıklaması

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Uluslararası Finans Enstitüsünden enflasyon değerlendirmesi Açıklaması

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), enflasyonun artan gıda ve enerji fiyatları, küreselleşmenin tersine dönmesi ve tedarik zincirindeki aksamaların etkisiyle yükselişte olduğunu belirterek, tedarik zinciri darboğazları ile yüksek enerji fiyatlarının direnç gösterebileceğini bunun da 2022'de...

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), enflasyonun artan gıda ve enerji fiyatları, küreselleşmenin tersine dönmesi ve tedarik zincirindeki aksamaların etkisiyle yükselişte olduğunu belirterek, tedarik zinciri darboğazları ile yüksek enerji fiyatlarının direnç gösterebileceğini bunun da 2022'de daha yüksek enflasyona yol açabileceğini belirtti.

IIF, küresel çapta enflasyonda yaşanan yükselişe ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Enflasyonunun, artan gıda ve enerji fiyatları, küreselleşmenin tersine dönmesi ve tedarik zincirindeki aksamaların etkisiyle yükselişte olduğu belirtilen raporda, "Tedarik zinciri darboğazları ile yüksek enerji fiyatları direnç gösterebilir, bu da 2022'de daha yüksek enflasyona yol açabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, tedarik zinciri aksamalarıyla ilgili darboğazların beklenenden daha kalıcı göründüğü için enflasyonun "geçici" olduğu argümanının giderek daha az ikna edici hale geldiği kaydedildi.

Enstitünün raporunda, küresel çapta Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yaşanan son artışların devam eden büyük çaplı parasal gevşemeden kaynaklandığı ifade edildi.

Çıktı açıklarının daraldığına işaret edilen raporda, bunun arzın talepteki hızlı toparlanmaya yetişme mücadelesiyle bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde 2022'de pozitife dönebileceği aktarıldı.

Raporda, genişletici para politikası ve küreselleşmenin tersine dönmesiyle enflasyonun süreli olarak merkez bankası hedeflerini aşabileceği kaydedildi.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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