Uluslararası Dr. Suat Günsel Basketbol Kupası Başladı

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası başladı. Turnuvanın açılış topunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Bakanı Özdemir Berova attı.



Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası başladı. Bu sene 4.'sü düzenlenen turnuva uluslararası kulvarda bu sene ilk defa düzenleniyor. Turnuvada Yakın Doğu Üniversitesi'nin yanı sıra Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Castors Braine, USK Prag ve Anevida olmak üzere 6 takım mücadele ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi RA-25 Spor Salonu'nda başlayan turnuvanın açılış maçında Galatasaray ile İspanyol temsilcisi Avenida karşılaştı. Açılış maçında Galatasaray, Avenida'ya 52-65 yenildi. Turnuvanın ikinci maçında ise ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi ile USK Prag takımları karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi 60-58 kazandı.



"Bu turnuva, Euro League'nin bir provasıdır"



Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Kültür Daire Başkanı Yar. Doç. Hakan Atamtürk, "Daha önceden Fenerbahçe gibi takımlarla, bu sene de Galatasaray gibi Hatay Büyükşehir gibi Türkiye'nin güzide takımları adamıza geldi. Turnuva bu yıl biraz daha önem kazandı çünkü bu 6 takımdan oluşan bir turnuva organize ettik. Bu organizasyonun sonunda da bu altı takıma baktığımızda beş takımın Euroleague'de mücadele eden takımlar olduğunu görüyoruz. Bir nevi mini Euroleague diyebiliriz. O yüzden gerçekten Euroleague'in bir provasıdır. Takımların birbirlerini tanıması adına çok değerli. Ülkemiz adına çok daha değerli olan bir noktada, ülkemizin ambargolar altında olduğunu herkes biliyor. Sportif ambargolar altında olduğunu herkes biliyor. O yüzden en önemli organizasyon olduğunu söylemek mümkün. Bu seviyede Euroleague takımlarını ağırlayan noktada olmamız Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü'nde ev sahipliği yapıyor olmamız çok önemli ve gurur verici bir olay" dedi.



"Bir yıl içinde üç kupayı müzeye götürüyor olmamız çok dikkat çekti"



Düzenlenen turnuvanın KKTC'de bu kadar düzenlenen en prestijli turnuva olduğunu belirten Atamtürk, "Eurocup şampiyonu olmamız çok değerli çünkü daha önceleri Yakın Doğu Üniversitesi'ni Türkiye'de ikinci lig takımı olarak görüyordu Avrupa ama Avrupa Kupası'nı geçen yıl kazanmamızla birlikte, Türkiye Şampiyonu olmamız, Türkiye Kupası Şampiyonu olmamız ve bir yıl içinde üç kupayı müzeye götürüyor olmamız çok dikkat çekti. O yüzden Yakın Doğu Üniversitesi'nin bu davetini kabul eden Avrupa Lig Şampiyonu olmuş önemli takımların kabul etmeleri çok daha kolay oldu. Bugüne kadar ülkemizde gerçekleştirmiş olduğumuz en prestijli profesyonel anlamda bir turnuva olduğunu söyleme mümkün" şeklinde konuştu.



Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası'nda ikinci gün maçları 15 Eylül Cuma günü yapılacak olan maçlarla devam edecek. - LEFKOŞA