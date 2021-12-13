Uluslararası Döner Federasyonu döneri tescilletti - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uluslararası Döner Federasyonu döneri tescilletti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED), Ankara'da düzenlenen törenle dönerin tescil belgesini aldı.

ANKARA (İHA) - Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED), Ankara'da düzenlenen törenle dönerin tescil belgesini aldı.

Uluslararası Döner Federasyonu'nun dönerin tescili konusundaki çalışmaları resmiyet kazanarak, döner tescillendi. Tescil belgesi, Ankara'da Türk Patent ve Marka Kurumu'nda düzenlenen törenle federasyon yetkililerine takdim edildi. Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan, dönerin tescilini aldıkları için çok mutlu olduklarını ve böylece dönerin Türk ekonomisine katkısının çoğalacağını belirtti.

Törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder de katıldı. Tören, hediye takdimiyle son buldu. - ANKARA

Uluslararası Döner Federasyonu döneri tescilletti

Uluslararası Döner Federasyonu döneri tescilletti

Uluslararası Döner Federasyonu döneri tescilletti

Uluslararası Döner Federasyonu döneri tescilletti

Uluslararası Döner Federasyonu döneri tescilletti

Uluslararası Döner Federasyonu döneri tescilletti

Uluslararası Döner Federasyonu döneri tescilletti

Uluslararası Döner Federasyonu döneri tescilletti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title