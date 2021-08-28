Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Haluk Levent konser verdi
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Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Haluk Levent konser verdi

Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Haluk Levent sahne aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Haluk Levent sahne aldı.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliğe katılan farklı yaş grubundaki müzikseverler, konser öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Orkestrasıyla sahne alan Levent, "Elfida", "Akdeniz Akşamları" ve "Ankara" gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Konser sonunda Haluk Levent ve orkestrasının performansı izleyiciler tarafından alkışlandı.

Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Haluk Levent konser verdi
Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Haluk Levent konser verdi
Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Haluk Levent konser verdi
Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Haluk Levent konser verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü

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