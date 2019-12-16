Uluslararası ayakkabı ve terlik fuarını 40 bin kişi ziyaret etti

16.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:16

Gaziantep'te 11-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen 30. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı'nı (GAPSHOES) 40 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, GAPSHOES için 40 bin ziyaretçi hedefi koyduklarını ve bunu başardıklarını ifade etti.

Yılda iki kez düzenledikleri fuarı uluslararası boyuta taşıdıklarına dikkati çeken Ünverdi, "40 bin kişinin ziyaret ettiği fuarımızdan firmalarımızın memnun kalması bizleri mutlu etti. Ayakkabıda söz sahibi olan kentimizde düzenlediğimiz fuarımız bundan sonraki süreçte daha da büyüyecek." ifadesini kullandı.

Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya da fuarın Suriye, Cezayir, Rusya, Mısır, Bulgaristan, Türkmenistan, İran, Tunus, Irak, Filistin, Yunanistan, Arnavutluk, Kırgızistan, Libya, Çin, Katar, Kazakistan, Lübnan, ABD, Yemen, Tacikistan, Ukrayna, Kosova, Dubai ve İtalya'dan çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.

Akkaya, yurt içinden de çeşitli kentlerden katılım sağlanan fuarda yaklaşık 300 firmanın stant açtığını kaydetti.

Kaynak: AA