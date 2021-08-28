Uluslararası 30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları, İzmir'de başladı
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Uluslararası 30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları, İzmir'de başladı

Uluslararası 30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları, İzmir'de başladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Uluslararası 30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları, İzmir'de başladı.

Uluslararası 30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları, İzmir'de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Yelken Federasyonu tarafından Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen yarışlarda ilk gün heyecanı, Pamucak sahilinde yaşandı.

Organizasyonun ilk gününde 80 optimist, 40 laser tipi tekne ile toplamda 120 sporcu mücadele etti. Yarışlar, 30 Ağustos Pazartesi günkü ödül töreniyle tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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