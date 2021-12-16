EDİRNE (AA) - Edirne'de, Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali başladı.

Edirne Vali Vekili Yusuf Güler, Trakya Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteğiyle Edirne Büyük Sinagogu'nda düzenlenen festivalde, şehrin önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirtti.

Edirne'nin yüksek kapasiteli bir kent olduğunu ifade eden Güler, "Edirne'yi kültür, sanat ve sportif etkinliklerin merkezi yapma yolunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve yerel yönetimlerimizle çok ciddi projeler üretiyoruz. Bu konuda bize destek sağlayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum başta Edirne halkı olmak üzere. Serkan Çağrı da sanatını toplum için ortaya koyan bir sanatçımız." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tüm kurumların sanatı geliştirmek için çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Trakya Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanı Serkan Çağrı da vakıf olarak müziğe ve

sanata katkı sağlamak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Festivalin güzel geçmesi temennisinde bulunan Çağrı, Edirne ve Balkanların kültür ve sanatını tüm dünyaya tanıtmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Açılışın ardından ressam Şaban Tuncer'in "Yerden göğe" isimli resim sergisi izlenime sunuldu.

Sergiden sonra Edirne Büyük Sinagogu'nda, Anıl Şallıel&166 Days Balkan Jazz Project konser verdi.

Konseri, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ve vatandaşlar izledi.