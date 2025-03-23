Uluslar Ligi A Ligi nedir? A Ligi'nde hangi takımlar var?

İlk Uluslar Ligi, 2018 FIFA Dünya Kupası sonrası Eylül 2018'de başladı. Turnuva büyük oranda FIFA uluslararası maç takviminde yer alan dostluk maçlarının yerini aldı. Uluslar Ligi A Ligi nedir? A Ligi'nde hangi takımlar var?

ULUSLAR LİGİ A LİGİ NEDİR?

55 takım ilk turnuva için 2017 UEFA millî takımlar sıralamasına göre A Liginde 12 takım, B Liginde 12 takım, C Liginde 15 takım ve D Liginde 16 takım olmak üzere dört lige ayrıldı. Her lig kendi içinde üçerli veya dörderli takımdan oluşan 4 gruba ayrıldı.

En üst lig olan A Liginin grup birincileri Haziran ayında UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olmak için final aşamasında karşılaştı. Final aşaması tek maçlı eleme sistemi kura ile belirlenecek 2 yarı final maçı, üçüncülük maçı ve final maçından oluştu. Ev sahibi ülke 4 yarı finalist takım arasından belirlendi.

Liglerde düşme ve yükselme sistemi de uygulandı. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (D Ligi hariç) bir alt lige düşer. Gruplardaki takım sayısı farklılığı nedeniyle C Liginin en kötü grup üçüncüsü de D Ligine düşer.

25 Ocak 2023 tarihinde UEFA Uluslar Ligi formatında yapılan değişikliğe göre

• UEFA Uluslar Ligi Finallerine katılabilmek için A Ligi grup birincileri ve ikincileri arasında çift maçlı eleme sistemi ile çeyrek finaller düzenlenir. Finaller, kazanan 4 finalist takımdan birinin ev sahipliğinde yapılır.

• A Ligi grup üçüncüleri ile B Ligi grup ikincileri ve B Ligi grup üçüncüleri ile C Ligi grup ikincileri düşme / yükselme play-off maçı oynar.

• Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (C ve D Ligi hariç) bir alt lige düşer. C Liginden lig sıralamasına göre son 2 sıradaki takımlar doğrudan D Ligine düşerken 45 ve 46. sıradaki takımlar D Ligi grup ikincileri ile play-off oynar.