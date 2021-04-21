Ulusal Süt Konseyi 1 Mayıs-30 Haziran dönemi için çiğ süt tavsiye fiyatını belirledi
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Ulusal Süt Konseyi 1 Mayıs-30 Haziran dönemi için çiğ süt tavsiye fiyatını belirledi

Ulusal Süt Konseyi 1 Mayıs-30 Haziran dönemi için çiğ süt tavsiye fiyatını belirledi
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Ulusal Süt Konseyi, 1 Mayıs-30 Haziran döneminde geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatını oluşturdu.

Ulusal Süt Konseyi, 1 Mayıs-30 Haziran döneminde geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatını oluşturdu.

Konseyin internet sitesinde yer alan açıklamada, 11 Aralık 2020'de soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatının, 1 Ocak 2021-30 Nisan 2021 tarihlerini kapsamak üzere litre başına 2,8 lira olarak belirlendiği anımsatıldı.

Piyasa koşullarında yaşanan değişiklikler sebebiyle çiğ süt fiyatının yeniden belirlenmesi ihtiyacının ortaya çıktığına işaret edilen açıklamada, "Çiğ süt üretiminde kalitenin artırılmasını ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi ile süt ürünleri üretiminde verimliliğin sağlanması amacıyla çiğ sütün tavsiye fiyatının kalite esaslı açıklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ'de yer alan sınıflandırma kriterlerince 1 Mayıs-30 Haziran 2021 döneminde geçerli olmak üzere; soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatının A sınıfı için litre başına 2,9 lira, B sınıfı için 2,85 lira, C sınıfı için 2,8 lira olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda 2021 yılı mayıs ve haziran aylarına ait çiğ süt destekleme priminin litre başına 0,30 lira olarak belirlendiği bilgisinin edinildiği" de aktarıldı.

Yağ ve süt oranı dikkate alınacak

Konseyin internet sitesinde çiğ süt tavsiye fiyatına ilişkin tablo da yayımlandı. Tabloda, yağ ve protein değerlerine göre hangi sınıf süte hangi fiyatın uygulanacağı bilgisi yer aldı.

Buna göre, mevcut litre başına 2,8 lira olan çiğ süt tavsiye fiyatı yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein değeri içeren süt için uygulanıyor.

1 Mayıs-30 Haziran döneminde ise yüzde 3,5 ve üzeri yağ, yüzde 3,1 ve üzeri protein değerine sahip sütler A sınıfı olarak, yüzde 3,2 ve yüzde 3,5 arasında yağ, yüzde 3 ve yüzde 3,1 arasında protein değerine sahip sütler ise B sınıfı olarak belirlendi. Yağ değeri yüzde 3,2'den az, protein değeri ise yüzde 2,9 ve 3 arasındaki sütler ise C sınıfı olarak tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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