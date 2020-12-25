Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nce (GYHİB) düzenlenen "9. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nce (GYHİB) düzenlenen "9. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu.

GYHİB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl teması "Elektrikli Feribot Tasarımı" olarak belirlenen ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen yarışmanın ödül töreni çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Yarışmanın ödül töreninde konuşan Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, yarışmayla hedeflerinin gençlere inovasyon ve tasarım kültürünü aşılamak olduğunu bildirdi.

Seven, "Başta Norveç olmak üzere Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiğimiz, çevreye duyarlı ve inovatif ürün olma özelliğine sahip elektrikli feribotların yarışma konusu olması üniversitelerimizin sektörümüz ile olan etkileşimini artırıcı bir unsur özelliği taşıyor." açıklamasında bulundu.

Yarışmayla "sektöre yeni adım atan gençlerin gelişimlerine ve kariyerlerine katkıda bulunmayı, gençleri Türkiye'nin gemi ve yat inşa sektörü ile buluşturmayı" hedeflediklerini vurgulayan Seven, şu ifadeleri kullandı:

"İçinde bulunduğumuz salgın koşullarında dahi, elektrikli feribot gibi meşakkatli bir tasarım ortaya koymak için büyük bir emek harcayan tüm arkadaşlarımızı yarışma sonuçlarından bağımsız olarak, gösterdikleri cesaret, özveri ve mesleki dayanışma nedeni ile tebrik ediyorum. İnanıyorum ki, bu yarışma için hazırlamış olduğunuz projeler sizlere gelecekte sektörümüzde yer edinmek adına geçmişte olduğu gibi, önemli referanslar olacaktır."

Birinci projeye 40 bin TL

Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen ve 28 öğrencinin 14 projeyle katıldığı yarışmanın birinciliğine "Orkoz" isimli projeyle Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri Onur Kiren, Alperen Kılıç ve Oğuzhan Kıt layık görüldü.

İkinciliğe "Akana" projesiyle Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Onurcan Baytok, Sare Nur Çıplakkaya ve Alihan Uzun seçilirken, üçüncülük ödülü ise "Breathe" projesiyle İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Bekir Kurt, Oğuzhan Hümmet, Ahmet Akülkü ve Kemal Furkan Öztürk'ün oldu.

Mansiyon ödülüne İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Deniz Tahan'ın "Lotus" projesi, Gemi Mühendisleri Odası Özel Ödülü'ne Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Can Taşkan'ın "Fresh" projesi, Türk Loydu Özel Ödülüne ise Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunu Abdulsamet Yoldaş'ın "Greenpass" projesi değer bulundu.

Yarışmada dereceye giren tasarımcılardan birinciye 40 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL, Gemi Mühendisleri Özel Ödülü, Türk Loydu Özel ödülü ve Mansiyon ödülü sahibine ise 5 bin TL ödül verildi.

Törene Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Salih Bostancı, Türk Loydu Başkanı Cem Melikoğlu ile GYHİB Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan