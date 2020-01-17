Ulusal derecelendirme kuruluşunun yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi

17.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:03

Ulusal derecelendirme şirketi kurulmasına ilişkin hisse devir süreci tamamlandı. Kuruluşun yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.



JCR Avrasya Derecelendirme Şirketi A.Ş. (JCR-ER)'nin yüzde 85,05 hissesinin Türk bankaları ile finansal sektörde faaliyet gösteren bazı kuruluş ve kuruluş birlikleri tarafından satın alınmasına yönelik pay devir ve hissedarlar sözleşmesi Kasım 2019'da imzalanmıştı.



Konuyla ilgili şirketten yeni bir açıklama geldi. Açıklamada; ulusal derecelendirme şirketi kurulmasına ilişkin hisse devir sürecinin tamamlandığı bildirilirken yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi. Açıklamaya göre; yeni hissedarlar; Borsa İstanbul A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Finansal Kurumlar Birliği ve 17 bankanın katılımıyla bugün düzenlenen Genel Kurul Toplantısında yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.



Toplam 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'na; Prof. Dr. Erişah Arıcan, Ömer Demirhan, Aydın Gündoğdu, Mehmet Turgut, Bilal Sayın, Atilla Benli, Takefumi Emori seçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA