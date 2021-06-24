Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin "2020 İpek Böceği İhracat Ödülleri"ni kazanan firmalar belli oldu
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Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin "2020 İpek Böceği İhracat Ödülleri"ni kazanan firmalar belli oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin '2020 İpek Böceği İhracat Ödülleri'ni kazanan firmalar belli oldu
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Ekonomi

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Türkiye'nin ihracat hacminin artmasına ve kalkınmasına büyük katkı sağlayan firmalar açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Türkiye'nin ihracat hacminin artmasına ve kalkınmasına büyük katkı sağlayan firmalar açıklandı.

Çevrim içi düzenlenen "2020 İpek Böceği İhracat Ödülleri" töreninin açılışında konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yaşanan tüm olumsuz şartlara rağmen ihracat yapma başarısını gösteren ve Türkiye'nin ekonomisine ciddi katkıda bulunan firmaları ödüllendirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

UTİB'in zorlu geçen 2020 yılını 1 milyar dolar ihracat rakamıyla geride bıraktığını hatırlatan Engin, bu başarının mimarı olan firmaları tebrik etti.

Türkiye tekstil sektörünün sadece pazar değil ürün çeşitlendiren bir konuma yükseldiğine dikkati çeken Engin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaptığımız çalışmalarla Ar-Ge, tasarım ve inovasyon kültürünün ülkemizde yaygınlaşmasında önemli rolümüz oldu. Şimdi yeni rotamız ise sürdürülebilirlik. UTİB olarak sürdürülebilirlik konusunu sürekli gündemde tutmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda atım atan ve başarılı olan firmalarımızı gördükçe de ayrıca mutlu oluyoruz ancak bu sadece birkaç firmanın değil sektörün tamamını ilgilendiren bir konu. Çünkü AB ile ticari ilişkilerimizde bu konu sürekli karşımıza çıkarılacaktır."

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Forumu Direktörü Prof. Dr. Selva Demiralp ise "Pandemi ve Ekonomi" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından "gümüş", "bronz", "altın" ve "platin" kategorilerinde ödül almaya hak kazanan 49 firmanın isimleri ilan edildi. 68 firma ise ihracat başarı sertifikasına layık görüldü. Ayrıca, birliğe bağlı firmalar arasında Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları AŞ, geçen yıl en çok ihracat yapan firma olarak açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin '2020 İpek Böceği İhracat Ödülleri'ni kazanan firmalar belli oldu
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin '2020 İpek Böceği İhracat Ödülleri'ni kazanan firmalar belli oldu
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin '2020 İpek Böceği İhracat Ödülleri'ni kazanan firmalar belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin "2020 İpek Böceği İhracat Ödülleri"ni kazanan firmalar belli oldu - Haberler Ekonomi
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