Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu (3)
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Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu (3)

TERMAL DRONE İLE BÖLGE TARANIYOR1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 7'nci gününde de devam ederken, ekipler sabah saatlerinde Uludağ'ın kuzeybatısındaki dere yatağında bulduğu mont ve bere üzerine, çalışmalarını...

08.12.2019 12:53 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:53
Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu (3)

TERMAL DRONE İLE BÖLGE TARANIYOR

1 Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Sarp'ı arama çalışmaları, 7'nci gününde de devam ederken, ekipler sabah saatlerinde 'ın kuzeybatısındaki dere yatağında bulduğu mont ve bere üzerine, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Kayıp dağcıların tespit edilebilmesi amacıyla savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirket tarafından ısıya duyarlı, termal ve metalleri algılayabilen bir drone kaldırıldı. Tek seferde 2 kilometrelik alanı tarayabilen drone ile kayıp dağcılar tespit edilmeye çalışılıyor. 


Kaynak: DHA
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