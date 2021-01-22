Uludağ'da kayak sezonu yarıyıl tatiliyle hareketlenecek

Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da oteller ve orman köşkleri, yarıyıl tatili için yoğun ilgi görüyor.

Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da oteller ve orman köşkleri, yarıyıl tatili için yoğun ilgi görüyor.

Kent merkezinden kara yoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklığında bulunan, 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle de alternatif ulaşım sağlanan "Oteller Bölgesi"nde, 6 bine yakın yatak kapasitesi, bazı kurum ve kuruluşlara ait misafirhanelerle farklı konaklama imkanları sunan Uludağ'da sömestir tatili, otel işletmecilerini ve esnafı mutlu edecek.

Uludağ 1. ve 2. yerleşim bölgelerindeki otellerde konaklayan tatilciler, 300 ila 1980 metre uzunluklardaki 20 kayak pistinde her türlü kış sporunu yapabiliyor.

Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olarak bilinen Uludağ, kayak, snowboard ve kızak binme imkanlarının yanı sıra kar motoru ile yeşil ve beyazın oluşturduğu eşsiz manzarayı keşfe çıkmak için eşsiz imkanlar sunuyor.

Günübirlikçilerle birlikte her yıl yüzbinlerce kişiyi konuk eden Uludağ, yarıyıl tatilinde de en yoğun dönemlerinden birini yaşayacak.

Otellerin yanı sıra iki bölgede yer alan orman köşklerinin neredeyse tamamı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında ayrılan konaklama kapasitesi doğrultusunda doldu.

"Tatilciler güvenle burada vakit geçirebilirler"

Grand Yazıcı Otel Ön Büro Müdürü Güray Büyükçakır, AA muhabirine, yoğun kar yağışlarıyla beraber sezonu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kısıtlamaların hafiflemesinin de taleplere iyi yansıdığını belirten Büyükçakır, şöyle konuştu:

"Talepler çok yoğun. İyi bir başlangıç yaptık. Sömestir tatilinden dolayı talepler zirvede. Bugünden otellerimiz doldu. Hafta sonu itibarıyla yüzde 100 doluluk oranına sahibiz. Biz güvenli otel sertifikasına sahibiz. Kovid-19 ile ilgili bütün önlemleri aldık. Gelenlerin izole bir tatil yaşaması için bütün önlemler alındı. Tatilciler güvenle burada vakit geçirebilirler."

"Bize ayrılan kapasite oranlarının büyük bir çoğunluğu doldu"

Karinna Otel Ön Büro Müdürü ve Çobankaya'daki Orman Köşklerinin işletmecisi Harbi Türk de sezonun geç ama iyi başladığını dile getirdi.

Kar yağışlarıyla beraber yoğunluğunun arttığını belirten Türk, "Kovid-19 ile ilgili tüm önlemlerimizi aldık. Bir olumsuzluk yaşanmaması için bütün kurallara uyuyoruz. Otelimizdeki Kovid-19 önlemleriyle ilgili bize ayrılan kapasite oranlarının büyük bir çoğunluğu doldu. Sömestir tatiliyle beraber Uludağ'a yoğun bir ilgi var. Ayrıca köşklerde de neredeyse tamamen doluyuz. Bu durum bizim için mutluluk verici. Uludağ karla başka bir güzel. Herkesi buraya bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç