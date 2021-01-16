Uludağ'da kayak sezonu açıldı, pistler doldu
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Uludağ'da kayak sezonu açıldı, pistler doldu

16.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:01

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, yoğun kar yağışlarıyla beraber kayak sezonu açıldı.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, yoğun kar yağışlarıyla beraber kayak sezonu açıldı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünce hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 15, en yüksek sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Oteller Bölgesi, yoğun kar yağışlarıyla beraber tamamen beyaza büründü.

Uzun süredir yetersiz kar yağışı nedeniyle kayak sezonunun açılamadığı kışın gözdesi Uludağ'da, bugün sabah saatlerinden itibaren pistler hazır hale getirildi.

Kayak ve snowboardseverler pistlerde karın tadını doyasıya çıkardı.

Kar yağışının devam ettiği ve yarım metrenin üzerine çıktığı Uludağ'ın pistlerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlama nedeniyle sadece konaklama yapan tatilciler kullanabiliyor.

Uludağ'da kayak sezonu açıldı, pistler doldu
Uludağ'da kayak sezonu açıldı, pistler doldu
Uludağ'da kayak sezonu açıldı, pistler doldu
Uludağ'da kayak sezonu açıldı, pistler doldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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