Ultra maratoncu Akın Yeniceli, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü için 18 kilometre koştu
Uşaklı ultra maraton sporcusu Akın Yeniceli, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kapsamında 18 kilometrelik koşu gerçekleştirdi.
Uşaklı ultra maraton sporcusu Akın Yeniceli, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kapsamında 18 kilometrelik koşu gerçekleştirdi.
Yaşadığı Banaz ilçesine bağlı Corum köyünden sırtına aldığı Türk bayrağıyla koşuya başlayan Yeniceli, 18 kilometre mesafe kat ederek Banaz İlçe Jandarma Komutanlığına ulaştı.
Koşusunu tamamladığı İlçe Jandarma Komutanlığında, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yeniceli, en anlamlı koşularından birini gerçekleştirdiğini söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık