Ülker Stadı'nda karşılaşma başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ligde oynadığı son 11 karşılaşmada bir mağlubiyet, bir beraberlik ve 9 galibiyet yaşayan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda çok önemli bir maça çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın galibiyetle kapattığı haftada puan kaybı yapmak istemiyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puan ve averajla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından 3. sırada giriyor.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 27. haftada Trabzonspor ile oynanacak müsabakada forma giyemiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de İrfan Can, Gustavo, Novak, Perotti ve cezalı Lemos Göztepe karşısında forma giyemiyor. Bir süredir sakat olan Pelkas ise bu maçla beraber görev alması halinde formasına kavuşacak.

Göztepe cephesinde ise Zulj, Berkan, Gassama sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler;

FENERBAHÇE: Altay, Sangare, Szalai, Serdar, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Mesut, Samuel, Thiam

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Nwobodo, Halil, Soner, Diabate, Ndiaye, Jahovic

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 6: Ani gelişen Göztepe atağında Jahovic ceza alanı dışında topu aldı. Bu sırada araya girmek isteyen Szalai'nin müdahalesiyle Ndiaye topu önünde buldu, ceza alanı sol çaprazından şutunda Altay ayaklarıyla gole engel oldu.

Dakika 8: Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası topu kapan Göztepe'de savunmadan atılan uzun topa kendi yarı alanından hızla hareketlenen Halil Akbunar, ceza sahasını terk eden Altay'ı da çalımlayıp içeri girdi ve topu boş ağlara yolladı: 0-1

Dakika 27: Fenerbahçe'de rakip yarı alandaki etkili paslaşmaların ardından Ozan Tufan uzaklardan kaleyi denedi. İrfan Can, hemen önünde seken topu güçlükle kornere çeldi.

Dakika 37: Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Karagümrük maçında golü bulduğu noktaya çok yakın bir yerden serbest vuruş kazandı. Sosa'nın ortasında Thiam'ın kafayla indirdiği top sonrası kale ağzında oluşan karambolde Szalai topu kaleye gönderemedi.

Dakika 41: Mesut'un pası sonrası Valencia sağdan ortasını yaptı, ceza sahası içinde bomboş durumdaki Sosa'nın yerden vuruşunda kaleci İrfan Can topu sektirdi. Devamında Alpaslan diziyle topu kalecisine bırakmak isterken Thiam topa dokundu ancak İrfan Can kontrolü sağladı.

Dakika 43: Göztepe'nin ani gelişen atağında Halil topu savunma arasına bıraktı. Ndiaye ceza sahası içinde aldığı topla kaleciyi çalımlamak isterken topu ayağında aştı.