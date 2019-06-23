Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, oyunu Üsküdar'da kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, oyunu Üsküdar'daki Altunizade Hafize Özal Ortaokulu'nda kullandı.

Bakan Turhan, eşi Meral Turhan ile birlikte oy kullanacağı Üsküdar'daki Altunizade Hafize Özal Ortaokulu'na geldi.

2011 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek sandık görevlileriyle selamlaşan Turhan ve eşi Meral Turhan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Eşinin ardından oy pusulası ile zarfını alan Turhan, kabine geçerek oyunu kullandı.

"Ülkemize, İstanbul'umuza hayırlı olsun" temennisiyle oyunu sandığa atan Turhan, imza atmasının ardından okuldan ayrıldı.

Kaynak: AA