Ulaşılabilecek daha üst bir mertebe yok! Ronaldo, dünya futbol tarihine geçti
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Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Tottenham'la oynanan maçta hat-trick yaparak futbol tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu. 37 yaşındaki yıldız kariyerinde tam 807 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United, sahasında Tottenham'a Cristiano Ronaldo'nun attığı 3 golle, 3-2 yendi. Mücadelede hat-trick yapan Portekizli yıldız dünya futbol tarihine de adını altın harflerle yazdırdı.
RONALDO HAT-TRICK YAPTI
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 12, 38 ve 82. dakikada Cristiano Ronaldo atarken Tottenham'ın sayıları ise 35. dakikada penaltıdan Harry Kane ile 72. dakikada Harry Maguire'den (kendi kalesine) geldi.
TARİHE GEÇTİ
Cristiano Ronaldo, Tottenham maçında hat-trick yaparak kariyerinde 807 gole ulaştı ve dünya futbol tarihinin en fazla gol atan futbolcusu olarak tarihe geçti.
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