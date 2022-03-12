Ulaşılabilecek daha üst bir mertebe yok! Ronaldo, dünya futbol tarihine geçti

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United, sahasında Tottenham'a Cristiano Ronaldo'nun attığı 3 golle, 3-2 yendi. Mücadelede hat-trick yapan Portekizli yıldız dünya futbol tarihine de adını altın harflerle yazdırdı.

RONALDO HAT-TRICK YAPTI

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 12, 38 ve 82. dakikada Cristiano Ronaldo atarken Tottenham'ın sayıları ise 35. dakikada penaltıdan Harry Kane ile 72. dakikada Harry Maguire'den (kendi kalesine) geldi.

TARİHE GEÇTİ

Cristiano Ronaldo, Tottenham maçında hat-trick yaparak kariyerinde 807 gole ulaştı ve dünya futbol tarihinin en fazla gol atan futbolcusu olarak tarihe geçti.

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