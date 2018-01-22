Ulaş'ta Kapalı Halı Saha Bakıma Alındı

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki kapalı halı saha, Ulaşlı Gençlik, Sporda Birleştik Projesi kapsamında bakıma alındı.

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Ulaş Gölü Mesire Alanı yanında 2014 yılında Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında yaptırılan halı sahanın daha modern hale gelmesi için başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

SODES Proje Koordinatörü Bülent Çezik'ten bilgi alan Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, halı sahada meydana gelen yıpranmalar nedeniyle bakım ve onarım çalışması yapıldığını belirterek, "İlçede eğitim gören öğrencilerin, kurum çalışanlarının yararlandığı ve sağlıklı bir şekilde spor yapmaları için planlanan tesisin brandasında zamanla yıpranma meydana geldi. Halı sahada 60 bin lira bedelle onarım çalışması başlattık." dedi.

Yılmaz, halı sahadaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yeniden hizmete sunulacağını sözlerine ekledi.