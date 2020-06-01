Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba paniği
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba paniği

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba paniğiSonat Kerem, Kiev, (DHA) ? Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir kişinin, Metro Köprüsü'nü havaya uçurma tehdidinde bulunduğu bildirildi.

01.06.2020 18:24 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:28

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba paniği

Sonat Kerem, Kiev, (DHA) ? Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir kişinin, Metro Köprüsü'nü havaya uçurma tehdidinde bulunduğu bildirildi. Saldırgan, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ukrayna'da hareketli dakikalar yaşandı. Başkent Kiev'de bir kişi Metro Köprüsü'nü havaya uçurmakla tehdit etti. Polise ihbarda bulunan görgü tanıklarının, saldırganın elinde bir paket ve kumanda bulunduğunu ifade etti. Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, Kiev'de bulunan Metro Köprüsü'nün, bomba tehdidi nedeniyle trafiğe kapatıldığı bildirildi. İhbar nedeniyle bazı metro istasyonlarının da kapatıldığı kaydedildi. Kiev polisi, saldırganın kısa süre sonra özel operasyonla yakalandığı duyurdu.

KESKİN NİŞANCILAR YERLEŞTİRİLDİ

Ukrayna medyasında yer alan haberlerde, operasyon öncesi köprünün yakınlarında keskin nişancıların yerleştirildiği ve polis drone'u ile takip başlatıldığı belirtildi.

'İÇİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ'

Saldırganın, operasyon başlamadan önce İçişleri Bakanı Arsen Avkov ile görüşmeyi talep ettiği de medyaya yansıyan haberler arasında. Henüz buna dair resmi açıklama ise yapılmadı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba paniği

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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