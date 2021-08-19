Ukrayna kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Ukrayna bayan voleybol oyuncuları isimleri
2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı. Şuanda grup maçları oynanıyor. Ülkemizin rakipleri ise grupta Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda oldu. Türkiye D grubunda yer alıyor. Grup maçları oynanırken izleyiciler tarafından merak edilen konulardan birisi de Ukrayna kadın voleybol takımının oyuncu kadrosu oldu. Peki, Ukrayna voleybol takımı oyuncuları kimlerdir? Hangi oyuncu, boyu kaç, kilosu kaç, kaç yaşındadır? İşte bilgiler...
2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçları devam ederken gruptaki rakibimiz olan Ukrayna'nın voleybol oyuncuları araştırılıyor. Peki, Ukrayna kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Ukrayna bayan voleybol oyuncuları isimleri Ukrayna milli takım kadın voleybol kadrosu kimlerden oluşuyor? İşte detaylar...
UKRAYNA KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU VE OYUNCULARI
Koç : Vladimir ORLOV
- DUDNYK Kateryna : Dış smaçör : Boyu : 188
- KYRYCHENKO Hanna: Karşısı : Boyu :188
- MELIUSHKYNA Diana: Orta blokçu : Boyu :189
- DROZD Daria Orta: bloker : Boyu :188
- TRUSHKINA Iryna: Orta blokçu : Boyu :188
- POLITANSKA Alla : Pasör : Boyu :185
- ANISOVA Bohdana : Dış smaçör : Boyu :190
- BYTSENKO Oleksandra : Dış smaçör : Boyu :192
- DENYSOVA Karyna :Dış smaçör : Boyu :182
- NIEMTSEVA Krystyna : Libero : Boyu :165
- SKRYPAK Olga : Pasör : Boyu :183
- FROLOVA Kateryna :Orta blok : Boyu :190
- KRAIDUBA Anastasiia :Karşısı : Boyu :194
- NIKOLAICHUK Viktoriia :Libero : Boyu :182
- BOYKO Yuliya :Dış smaçör : Boyu :176
- MIRCHEVA Angelina : Pasör : Boyu :182
- YEFREMENKO Anna :Karşısı : Boyu :191
- DANCHAK Viktoriia :Orta blok : Boyu :190
- KHARCHYNSKA Anna : Dış smaçör : Boyu :190
- KARASOVA Anastasiya : Orta blokçu : Boyu :187
- KUTNIAKOVA Oleksandra : Libero : Boyu :180
- VELYKOKON Daria :Pasör : Boyu :182
- DORSMAN Svitlana : Orta blokçu : Boyu :184
- KODOLA Nadiia :Dış smaçör : Boyu :184
- MAIEVSKA Anastasiia : Karşısı : Boyu :190
- KHOBER Yevheniia :Dış smaçör : Boyu :188
- RYKHLIUK Olesia : Karşısı : Boyu :194
- MAZENKO Maryna : Orta blok : Boyu :185
- RUDYK Olena : Dış smaçör : Boyu :185
- GERASYMOVA Yuliya :Orta blokçu : Boyu :187