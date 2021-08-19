Ukrayna kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Ukrayna bayan voleybol oyuncuları isimleri

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı. Şuanda grup maçları oynanıyor. Ülkemizin rakipleri ise grupta Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda oldu. Türkiye D grubunda yer alıyor. Grup maçları oynanırken izleyiciler tarafından merak edilen konulardan birisi de Ukrayna kadın voleybol takımının oyuncu kadrosu oldu. Peki, Ukrayna voleybol takımı oyuncuları kimlerdir? Hangi oyuncu, boyu kaç, kilosu kaç, kaç yaşındadır? İşte bilgiler...