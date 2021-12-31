Uğurdağ: "Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, ekonomik ve sosyal hayatta gelişim ve kalkınma için önceki yıllarda olduğu gibi 2022'de de var güçleri ile çalışacaklarını ifade etti.

2021 yılının sonuna gelinmesiyle birlikte açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Dünya geneline yaşanan koronavirüs pandemisinin etkilerinin kontrol altına alınmaya başlamasıyla birlikte 2021 yılında yeni normalleşme dönemi akabinde yoğun bir iş temposu içerisine girilmiş, bütün sektörlerimizde canlılığı tetiklemek için yoğun çaba sarf edilmiştir. Bunun akabinde küresel bazda yaşanan krizlerin de etkilerinin hafifletilmesiyle ekonomik canlılık yeniden sağlanmıştır. Bu hususta gerek hükümetimiz gerekse işverenlerimiz taşın altına ellerini koyarak gerekli sorumlulukları almış ve sarf edilen çabalar neticesinde gelen ekonomik hareketlilik sosyal hayatta da karşılığını bulmuştur. Son zamanlarda sektörlerimizden gelen talepler ve üst kuruluşumuz TOBB'un da gündeminde yer alan asgari ücret ve işverenlere yönelik vergi indirimleri hususlarında hükümetimiz tarafından alınan kararlar ve sağlanan kolaylıklar da bu ekonomik yükselişin istikrarı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu ilerleyişi 2022 yılında da sürdürmek, gerek sosyal gerekse ekonomik hayatta insanlarımızın hak ettikleri refah seviyesine ulaşmaları için İnegöl olarak üzerimizi düşeni yapacağımıza inancımız tamdır. Ülkemizin hedefleri doğrultusunda dün olduğu gibi bugün de yarın da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle girecek olduğumuz 2022 yılının ilçemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni eder, sıkıntılardan uzak sağlıklı ve bereketli bir yıl olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet