Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor
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Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor

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Inter, Lille, Roma ve Sevilla'nın transfer etmek istediği Uğurcan Çakır, Trabzonspor forması altında son maçına Gençlerbirliği karşısında çıkabilir. Bordo-Mavililer'e devlerden 30 milyon euroya yakın tekliflerin geldiği belirtildi. Bu sezon kaptanlığa kadar yükselen genç kaleci, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son günlerini yaşıyor. Avrupa devleri Inter, Lille, Roma ve Sevilla'nın peşinde olduğu Uğurcan'ın kadroda kalması artık çok zor gözüküyor. Karadeniz ekibine 30 milyon euroya yakın tekliflerin geldiği belirtildi. EURO 2020'nin bitimiyle Uğurcan'ın bu devlerden birine gitmesi bekleniyor.

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor

35 GOL YEDİ

Bu sezon Trabzonspor'da 37 karşılaşmaya çıkan Uğurcan, kalesinde 35 gol gördü. 3.330 dakika sahada kalan Uğurcan, takımının en önemli oyuncularından biri oldu. 7 kez de Ay-Yıldızlı formayı terleten 1996 doğumlu kaleci, şu an A Milli Takım'ın as kalecisi gözüküyor.

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor
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