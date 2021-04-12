Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi
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Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için 20 milyon euroluk bir teklif yaptı. Oyuncusundan 30 milyon euro gelir bekleyen Trabzonspor, bu öneriyi elinin tersiyle itti. Almanya'dan Leipzig, İtalya'dan Inter, İspanya'dan Sevilla, İngiltere'den de Tottenham ve Leicester da Uğurcan Çakır'ın peşinde

İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton, geçen sezondan bu yana takip ettiği Uğurcan Çakır'ın transferi için Trabzonspor ile masaya oturdu ancak pek de istediği sonucu alamadı. Sezon sonunda Uğurcan'ı satmayı düşünen Trabzonspor, EURO 2020'deki performansından önce bu satışı yapma taraftarı değil. Uğurcan'ın daha da parlayacağına inanan yönetim, şu an çeşitli takımlarla görüşmeler yapsa da nihai karar EURO 2020 sonrası verilecek.

SONRAKİ SATIŞTAN DA PAY TALEP EDİLDİ

Transfer sürecinde Brighton ile görüşen Trabzonspor, Uğurcan Çakır için yapılan 20 milyon euroluk teklifi geri çevirdi. Uğurcan'ın bonservis bedeli 30 milyon euro ve sonraki satıştan da %10 pay olarak belirlendi. Inter, Sevilla, Leipzig, Tottenham ve Leicester da Uğurcan'ın peşinde.

Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi

BEKLENTİLERİMİZLE UYUŞMUYOR

Uğurcan Çakır hakkında Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Birkaç teklif geldi ama beklentilerimizle uyuşmadı. Milli Takım'ın birinci kalecisinden bahsediyoruz ve şampiyonada daha da değer kazanacak. 30 milyon euro ve sonraki satıştan %10 talep ediyoruz" diye konuşmuştu.

Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi
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Haber Yorumları (2)
SADETTİN HAKER: Helal olsun baskana ucuza satmiyor, ugurcan alman yada ingiliz olsaydi 40-50 milyon teklif ederlerdi.
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SENAR: Vermeyin vermeyin, elinizde patlarsa görürsünüz
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 17:44:56. #1.15#
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