Uğur Tütüneker: "Hiçbir rakibi küçümsemeden kendi yolumuza devam edeceğiz"
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Uğur Tütüneker: "Hiçbir rakibi küçümsemeden kendi yolumuza devam edeceğiz"

Uğur Tütüneker: 'Hiçbir rakibi küçümsemeden kendi yolumuza devam edeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Boluspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Rakipleri küçümserseniz sıkıntı yaşarsınız. Biz hiçbir rakibi küçümsemeden kendi yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Boluspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Rakipleri küçümserseniz sıkıntı yaşarsınız. Biz hiçbir rakibi küçümsemeden kendi yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Tuzlaspor evinde Boluspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, ilk yarı kötü oynadıklarını ve Boluspor'un daha etkili olduğunu ifade ederek, "Yakın temaslı bir oyun sergilediler. O da birazcık bizi bozdu. 2 golü bulduk ama iyi oyun ortada yoktu. İkinci yarı toparladıktan sonra daha hakim olduk. Son 20 dakika bizim lehimize geçti. 3 puan şu aralar çok önemli. Bizim için takımımı tebrik ediyorum. Bu aradan sonra az daha üstüne koyup daha iyi şeyler yaparız. İlk yarıdan hiç memnun değilim. Sezon daha yeni bu iki hafta bize çok daha iyi gelecektir. Biz sezona sıkıntılı başladık, transfer olmadı. Sonradan transferleri yapmaya başladık bir seviyeye geldik. 4 haftalık hazırlık dönemiyle lige girdik. Aslında iki maçı çok iyi oynadık. Ama bu maç ilk yarı sıkıntılıydı. Böyle maçları da atlatabilmek lazım. Burası birinci lig ve her zaman sert bir ligdir. Rakipleri küçümserseniz sıkıntı yaşarsınız. Biz hiçbir rakibi küçümsemeden kendi yolumuza devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Uğur Tütüneker: "Hiçbir rakibi küçümsemeden kendi yolumuza devam edeceğiz" - Haberler Spor
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