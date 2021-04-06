Uğur Erdener yeniden Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı seçildi
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Uğur Erdener yeniden Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı seçildi

Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Uğur Erdener yeniden Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı seçildi

Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Uğur Erdener, bugün yapılan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Olağan Genel Kurulunda yeniden başkan seçildi.

Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Uğur Erdener, bugün yapılan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Olağan Genel Kurulunda yeniden başkan seçildi.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, Olimpiyatevi'nde düzenlenen genel kurulda tek aday olarak giren Erdener, üçüncü kez başkan oldu.

Erdener, genel kurulda yaptığı açıklamada, TMOK'un kurumsallaşma sürecinin başarıyla geçtiğini belirtti.

TMOK'un gelirlerini ve hizmetlerini de arttırdığını kaydeden Erdener şunları aktardı:

"Koronavirüs pandemisi nedeniyle sosyal yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi sporun da salgınla sınavını yaşadığımız bir dönem içerisindeyiz. Dünyada spor organizasyonlarının durma noktasına geldiği bir dönemde, TMOK kurumsallaşma sürecinin başarıyla uygulanması itibarıyla bu zorlu dönemi başarıyla geçirmiş; sürdürülebilir, şeffaf, hesap verebilir, cinsiyet eşitliğine önem veren ve çevreye duyarlı bir yönetim anlayışıyla hem gelirlerini hem de sunduğu hizmetleri artırmayı başarmıştır. Aynı şekilde, dünyanın önde gelen yüzme organizasyonlarından olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı pandemi önlemleri ile en güvenli şekilde gerçekleştirmiş, uluslararası alanda örnek olmuştur. Bizlerden bugün de güven ve desteğinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederim. TMOK, öncü ve örnek olma vizyonunu ortaya koymaya devam edecektir."

Erdener konuşmasının devamında ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Erdener'in ardından söz alan Genel Sekreter Neşe Gündoğan ise şunları kaydetti:

"Bir yılı aşkın süredir olumsuz etkilerini yaşamımızın her alanında hissettiren pandemi koşullarına rağmen olimpiyatlar yolunda destek olduğumuz milli sporcularımızın sayısını 119'a çıkardığımız; odak noktalarımız sporcularımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza sunduğumuz hizmetlerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamladığımız, faaliyetlerimizle Türk sporu için katma değer yarattığımız bir dönemi geride bıraktık. Türk sporu için sunduğumuz hizmetleri bundan sonra da artırarak devam ettireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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