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Uğur Soğutma, Türkiye, Ekonomi

Uğur Derin Dondurucu ücretsiz garanti süresini 7 yıla çıkardı

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü nedeniyle sağlık için herkesin evde kalması gerektiği bu günlerde derin dondurucuların önemi bir kez daha ortaya çıktı.

16.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:21
Uğur Derin Dondurucu ücretsiz garanti süresini 7 yıla çıkardı

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü nedeniyle sağlık için herkesin evde kalması gerektiği bu günlerde derin dondurucuların önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Kendisini izole eden pek çok aile günlerce hiç dışarı çıkmadan derin dondurucularda sakladıkları gıda ile ihtiyaçlarını karşılarken Uğur Derin Dondurucu herkesin bu imkandan faydalanması amacıyla ev tipi ürünlere özel indirim getirip garanti süresini ücretsiz olarak 7 yıla çıkardığını açıkladı.

Türkiye'nin ilk derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma, birbirinden farklı dikey ve yatay derin dondurucu ve soğutucu modelleri ile içinde bulunduğumuz bu zor günlerde sağlık için evde kalanların en büyük yardımcısı oldu.

Korona virüs nedeniyle evde kalanların bu süreçte derin dondurucuları sayesinde daha rahat bir süreç yaşadığını belirten Uğur Derin Dondurucu yetkilileri, "Sağlık için evde kalan vatandaşlarımız bu süreçte derin dondurucuların keyfini ayrıca yaşadı. Bahar mevsimi ile birlikte sebze ve meyvede yeni turfanda sezonuna giriyoruz. Herkesin bu keyfi yaşaması için Uğur olarak tüm ürünlerimizde özel indirim ve garanti süresini herhangi bir ek ücret istemeden 7 yıla yükselttik" diyerek Türkiye'nin dört bir noktasında yer alan herhangi bir Uğur yetkili bayisinden veya www.ugur.com.tr adresinden alınacak ürünlerde bu imkandan faydalanılabileceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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