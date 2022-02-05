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Uğur Demirok kendini affettirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Uğur Demirok kendini affettirdi

Yukatel Kayserispor takım kaptanlarından Uğur Demirok, Hatayspor maçında attığı golle kendini affettirdi.

Yukatel Kayserispor takım kaptanlarından Uğur Demirok, Hatayspor maçında attığı golle kendini affettirdi.

Süper Lig'in 24.haftasında sahasında Hatayspor'u 4-3 yenerek 3 puanı alan Kayserispor'da takım kaptanı Uğur Demirok, kendini affettirdi. Maçın başında takımının kazandığı penaltı atışını gole çeviremeyen ve büyük üzüntü yaşayan Uğur Demirok, maçın 68. dakikasında attığı golle taraftarın alkışını topladı.

Attığı gol sonrasında sevincini takım arkadaşları ve taraftar ile paylaşan Uğur Demirok, maç sonrasında kendini alkışlayan taraftarı selamladı. - KAYSERİ

Uğur Demirok kendini affettirdi

Uğur Demirok kendini affettirdi

Uğur Demirok kendini affettirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Uğur Demirok, Kayserispor, Hatayspor, Spor, Haber

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