Uğruna ne savaş verilmişti! Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine gönderildi

Fatih Terim'in gidişiyle başlayan yaprak dökümü devam ediyor. Galatasaray'da gelenler kadar gidenler de dikkat çekici. Sarı-Kırmızılılar'da son olarak Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrıldı.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Eyüpspor, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Eyüpspor, Oğulcan Çağlayan için Galatasaray'a 100 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma bedeli 1.5 milyon euro ve zorunlu değil.

UĞRUNA SAVAŞ VERİLDİ

Oğulcan Çağlayan transferi yüzünden TFF ve kurulları, Rizespor'la büyük çatışma yaşandı. Hatta bu transfer, Burak Elmas ve yönetiminde çatırdamaya neden oldu.