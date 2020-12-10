UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar hangileri? Eşleşmeler belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar!
Dün oynanan son grup maçlarının ardından grup birincileri ve ikincileri belli oldu. Buna göre 16'ya kalan takımlar ve Avrupa Ligi'ne gidecek takımlar belli oldu. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar hangileridir? Eşleşmeler belli oldu mu? Son 16, çeyrek final eşleşmeleri neler? Şampiyonlar Ligi toplu maç sonuçları sizlerle...
Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Peki eşleşmeler belli oldu mu? Kura ne zaman çekilecek? Grup 1. leri grup 2. leri ile mi karşılacak? UEFA Şampiyonlar Ligi haftanın sonuçları neler?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 8-9 ARALIK TOPLU MAÇ SONUÇLARI
A GRUBU
Bayern Münih 2 - 0 Lokomotiv Moskova
Red Bull Salzburg 0 - 2 Atletico Madrid
B GRUBU
Inter 0 - 0 Shakhtar Donetsk
Real Madrid 2 - 0 Monchengladbach
C GRUBU
Man. City 3 - 0 Marseille
Olympiakos 0 - 2 Porto
D GRUBU
Ajax 0 - 1 Atalanta
Midtjylland 1 - 1 Liverpool
E GRUBU
Chelsea 1 - 1 Krasnodar
Rennes 1 - 3 Sevilla
F GRUBU
Zenit 1 - 2 Borussia Dortmund
Lazio 2 - 2 Club Brugge
G GRUBU
Dinamo Kiev 1 - 0 Ferencvaros
Barcelona 0 - 3 Juventus
H GRUBU
RB Leipzig 3 - 2 Man. United
Paris SG 5 - 1 Medipol Başakşehir
SON 16'YA KALAN TAKIMLAR HANGİLERİDİR?
GRUP 1. LERİ OLARAK SON 16'YA KALANLAR
- Bayern Münih
- Real Madrid
- Manchester City
- Liverpool
- Chelsea
- Dortmund
- Juventus
- PSG
GRUP 2. LERİ OLARAK SON 16'YA KALANLAR
- Atletico Madrid
- M'Gladbach
- Porto
- Atalanta
- Sevilla
- Lazio
- Barcelona
- RB Leipzig
GRUP 3. SÜ OLARAK AVRUPA LİGİNE KATILMAYA HAK KAZANAN TAKIMLAR
- Marsilya
- Manchester United
- Ajax
- Salzburg
- Krasnodar
- Club Brugge
- Dinamo Kiev
- Shakhtar Donetsk
SON 16 EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU?
Henüz eşleşmeler açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde eşleşmelerin açıklanması bekleniyor.