UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar hangileri? Eşleşmeler belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar!
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar hangileri? Eşleşmeler belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar!

10.12.2020 11:34 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:38
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar hangileri? Eşleşmeler belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar!

Dün oynanan son grup maçlarının ardından grup birincileri ve ikincileri belli oldu. Buna göre 16'ya kalan takımlar ve Avrupa Ligi'ne gidecek takımlar belli oldu. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar hangileridir? Eşleşmeler belli oldu mu? Son 16, çeyrek final eşleşmeleri neler? Şampiyonlar Ligi toplu maç sonuçları sizlerle...

Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Peki eşleşmeler belli oldu mu? Kura ne zaman çekilecek? Grup 1. leri grup 2. leri ile mi karşılacak? UEFA Şampiyonlar Ligi haftanın sonuçları neler?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 8-9 ARALIK TOPLU MAÇ SONUÇLARI

A GRUBU

Bayern Münih 2 - 0 Lokomotiv Moskova

Red Bull Salzburg 0 - 2 Atletico Madrid

B GRUBU

Inter 0 - 0 Shakhtar Donetsk

Real Madrid 2 - 0 Monchengladbach

C GRUBU

Man. City 3 - 0 Marseille

Olympiakos 0 - 2 Porto

D GRUBU

Ajax 0 - 1 Atalanta

Midtjylland 1 - 1 Liverpool

E GRUBU

Chelsea 1 - 1 Krasnodar

Rennes 1 - 3 Sevilla

F GRUBU

Zenit 1 - 2 Borussia Dortmund

Lazio 2 - 2 Club Brugge

G GRUBU

Dinamo Kiev 1 - 0 Ferencvaros

Barcelona 0 - 3 Juventus

H GRUBU

RB Leipzig 3 - 2 Man. United

Paris SG 5 - 1 Medipol Başakşehir

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar hangileri? Eşleşmeler belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar!

SON 16'YA KALAN TAKIMLAR HANGİLERİDİR?

GRUP 1. LERİ OLARAK SON 16'YA KALANLAR

- Bayern Münih

- Real Madrid

- Manchester City

- Liverpool

- Chelsea

- Dortmund

- Juventus

- PSG

GRUP 2. LERİ OLARAK SON 16'YA KALANLAR

- Atletico Madrid

- M'Gladbach

- Porto

- Atalanta

- Sevilla

- Lazio

- Barcelona

- RB Leipzig

GRUP 3. SÜ OLARAK AVRUPA LİGİNE KATILMAYA HAK KAZANAN TAKIMLAR

- Marsilya

- Manchester United

- Ajax

- Salzburg

- Krasnodar

- Club Brugge

- Dinamo Kiev

- Shakhtar Donetsk

SON 16 EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU?

Henüz eşleşmeler açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde eşleşmelerin açıklanması bekleniyor.

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