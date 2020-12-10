UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar hangileri? Eşleşmeler belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar!

Dün oynanan son grup maçlarının ardından grup birincileri ve ikincileri belli oldu. Buna göre 16'ya kalan takımlar ve Avrupa Ligi'ne gidecek takımlar belli oldu. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar hangileridir? Eşleşmeler belli oldu mu? Son 16, çeyrek final eşleşmeleri neler? Şampiyonlar Ligi toplu maç sonuçları sizlerle...