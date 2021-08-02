UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi
Anadolu Ajansı / Fatih Erel - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 3-4 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 10 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 17-18 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Şampiyonlar Yolu

FC Salzburg (Avusturya) - Brøndby (Danimarka)

CFR Cluj (Romanya)/ Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan)/ Slavia Prag (Çekya)

Malmö (İsveç)/ Rangers (İskoçya) - Olympiakos (Yunanistan)/ Ludogorets (Bulgaristan)

Kızılyıldız (Sırbistan)/ Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/ Legia Varşova (Polonya)

Lig yolu

Monaco (Fransa)/ Sparta Prag (Çekya) - Genk (Belçika)/ Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Spartak Moskova (Rusya)/ Benfica (Portekiz) - PSV Eindhoven (Hollanda)/ Midtjylland (Danimarka)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Erel

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek
PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı
PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Yıldız Tilbe Prens William Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Can Bartu Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 13:52:00. #1.14#

title