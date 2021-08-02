UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.
Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 3-4 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 10 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 17-18 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:
Şampiyonlar Yolu
FC Salzburg (Avusturya) - Brøndby (Danimarka)
CFR Cluj (Romanya)/ Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan)/ Slavia Prag (Çekya)
Malmö (İsveç)/ Rangers (İskoçya) - Olympiakos (Yunanistan)/ Ludogorets (Bulgaristan)
Kızılyıldız (Sırbistan)/ Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/ Legia Varşova (Polonya)
Lig yolu
Monaco (Fransa)/ Sparta Prag (Çekya) - Genk (Belçika)/ Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Spartak Moskova (Rusya)/ Benfica (Portekiz) - PSV Eindhoven (Hollanda)/ Midtjylland (Danimarka)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Erel