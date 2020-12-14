Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Kurada, kupanın son şampiyonu Bayern Münih ile Lazio rakip olurken, Barcelona ile Paris Saint-Germain eşleşmesi dikkat çekti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri için İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde kura töreni düzenlendi. Kurada eşleşmeler şöyle oluştu:

Borussia Mönchengladbach ( Almanya ) - Manchester City (İngiltere)Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)Atletico Madrid ( İspanya ) - Chelsea (İngiltere)Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)Atalanta (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 16-17 ile 23-24 Şubat, rövanşları ise 9-10 ile 16-17 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı