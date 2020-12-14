Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi
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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi

14.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:46
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Kurada, kupanın son şampiyonu Bayern Münih ile Lazio rakip olurken, Barcelona ile Paris Saint-Germain eşleşmesi dikkat çekti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri için İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde kura töreni düzenlendi. Kurada eşleşmeler şöyle oluştu:

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)Atalanta (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 16-17 ile 23-24 Şubat, rövanşları ise 9-10 ile 16-17 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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