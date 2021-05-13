UEFA Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'de oynanacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'de oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'de oynanacak
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'deki Dragao Stadı'na alındığını duyurdu.

UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'deki Dragao Stadı'na alındığını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Manchester City ile Chelsea takımları arasında oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarların, İngiliz hükümetinin uyguladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle Türkiye'ye seyahat edemeyeceği belirtildi.

UEFA'nın karşılaşmayı İngiltere'de oynatmayı düşündüğü ancak İngiliz yetkililerin karantina muafiyeti sağlamaması sebebiyle mücadelenin Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadı'nda yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Final müsabakasında her iki takımdan 6'şar bin seyircinin tribünde yerini alacağı bildirildi.

Türk makamlarının son iki yıldır Şampiyonlar Ligi finalini başarılı bir şekilde düzenlemek için çalıştığı vurgulanan açıklamada, "UEFA, devam eden ortaklık ve iş birliği ruhunun yanı sıra bu özel durumda gösterilen anlayış için oldukça minnettardır ve İstanbul için gelecekteki fırsatları acilen araştıracaktır." ifadelerine yer verildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de Türkiye'nin geçmişte birçok organizasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini belirterek, "Yakın gelecekte Şampiyonlar Ligi finali ve daha birçok etkinlik için İstanbul ve Türkiye'de olmayı umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'e alındığını açıkladı.
UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'e alındığını açıkladı.
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