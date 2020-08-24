UEFA Şampiyonlar Ligi Finali: Paris Saint Germain-Bayern Münih
2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih takımları Portekiz'in Lizbon şehrindeki Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi.
24.08.2020 04:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 04:34
2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih takımları Portekiz'in Lizbon şehrindeki Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi. PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan müsabaka sonrası takımlar kafile otobüsleri ile ayrıldı
Kaynak: AA