UEFA Şampiyonlar Ligi: Ajax: 2 Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Beşiktaş deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı Ajax'ın 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada sol kanatta topla ilerleyen Dusan Tadic çalımlarla ceza sahası içine girdi. Pasında kale önünde topu kontrol eden Steven Berghuis, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

26. dakikada son çizgide Sebastien Haller topu penaltı noktasına gönderdi ve Edson Alvarez hiç bekletmeden kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ersin Destanoğlu topu son anda çeldi.

40. dakikada Haller'in sağ kanattan kale arkasında pasında müsait durumda topla buluşan Tadic'in kötü vuruşunda top yandan dışarı gitti.

43. dakikada Berghuis'in ceza sahası dışı sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Haller, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Johan Cruyff

Hakemler: Benoit Bastien xx, Hicham Zakrani xx, Aurelien Berthomieu xx

Ajax: Remko Pasveer xx, Jurrien Timber xx, Edson Alvarez xx, Noussair Mazraoui x, Daley Blind x, Lisandro Martinez xx, Ryan Gravenberch xx, Dusan Tadic xx, Steven Berghuis xxx, Antony xx, Sebastien Haller xx

Yedekler: Jay Gorter, Charlie Setford, Perr Schuurs, Devyne Rensch, Nicolas Tagliafico, Davy Klaassen, Mohammed Kudus, Kenneth Taylor, David Neres, Danilo, Zakaria Labyad, Mohammed Daramy

Teknik Direktör: Erik ten Hag

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier x, Rıdvan Yılmaz x, Fabrice N'Sakala xx, Serdar Saatçı x, Umut Meraş x, Josef de Souza x, Salih Uçan xx, Can Bozdogan x, Michy Batshuayi xx, Kenan Karaman x

Yedekler: Mert Günok, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Steven Berghuis (dk. 17), Haller (dk. 43) (Ajax) - İSTANBUL

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