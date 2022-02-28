UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı futbolseverleri ikiye böldü! Leipzig bedavadan tur atladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı futbolseverleri ikiye böldü! Leipzig bedavadan tur atladı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesi iptal edildi. Leipzig'in maç yapmadan tur atlaması futbolseverleri ikiye böldü.

Alman Bild kaynaklı habere göre; Uefa, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal etti. Bu kararla birlikte Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükseldi.

UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı futbolseverleri ikiye böldü! Leipzig bedavadan tur atladı

ORTALIK KARIŞTI

Leipzig'in maç yapmadan tur atlamasına pek çok futbolsever tepki gösterdi. Ancak Rusya'nın da bedel ödemesi gerektiğini savunanlar da oldu.

GALATASARAY'I DA İLGİLENDİRİYOR

Temsilcimiz Galatasaray da UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Barcelona ile eşleşti. Temsilcimizin Barcelona'yı elemesi halinde üst turda Leipzig'le eşleşme ihtimali var.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı futbolseverleri ikiye böldü! Leipzig bedavadan tur atladı

UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı futbolseverleri ikiye böldü! Leipzig bedavadan tur atladı

UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı futbolseverleri ikiye böldü! Leipzig bedavadan tur atladı

UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı futbolseverleri ikiye böldü! Leipzig bedavadan tur atladı

UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı futbolseverleri ikiye böldü! Leipzig bedavadan tur atladı

Haberler.com - Spor

Uefa Avrupa Ligi, Vladimir Putin, Galatasaray, Ukrayna, Rusya, UEFA, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Barbaros:

Barcelona’yı eleyinde. Sıfır çekmeden…

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Murat ÖREN:

Galatasaray olarak eleneceğimiz için Barcelona maçına aslında çıkmaya gerek yok. Taylan, Berkant ve Ömer ile turu geçemeyiz.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title