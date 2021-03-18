UEFA koronavirüs dinlemiyor! Şampiyonlar Ligi'nde finali boş tribünlere oynatmayacaklar
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UEFA koronavirüs dinlemiyor! Şampiyonlar Ligi'nde finali boş tribünlere oynatmayacaklar

18.03.2021 17:20 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:53

UEFA, İstanbul'da oynanacak 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili olacağına inanıyor. ESPN kaynaklarının, UEFA yönetimine dayandırdığı haberlerde, finalde sınırlı sayıda da olsa seyirci alınılacağına yönelik bir inanç olduğu belirtildi. Ceferin geçtiğimiz günlerde EURO 2020 ile ilgili yaptığı açıklamada, "Önümüzde birçok senaryo var. Ancak, size tek bir şeyi garanti edebilirim ki boş tribünler önünde maçlar oynanmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili olacağına inanıyor. ESPN'de yer alan habere göre; UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin seyirciler önünde oynanacağına dair güçlü bir inancı bulunuyor. ESPN kaynaklarının, UEFA yönetimine dayandırdığı haberde, çeyrek finallerden itibaren tribünlere sınırlı sayıda da olsa seyirci alınacağına inanıyor.

İKİ TAKIM SEYİRCİLERİ DE KABUL EDİLECEK

Avrupa'daki aşılama işlemlerinin hızlanması ve hükümetlerin aşı sonrası koronavirüs protokollerini yenilemesi, toplu organizasyonlara dair yeni kararlar çıkmasıyla birlikte tekrar seyircili maçların döneceğini düşünüyor. Bununla birlikte mayıs ortasından itibaren Avrupa'da seyahat kısıtlamalarının düşmesi ve turizm dönemine girilmesiyle birlikte Türk hükümetinin ve İstanbul'un da iki takım seyircilerini ülkeye kabul edeceğine dair bir görüş bulunuyor.

STADA KAÇ KİŞİ ALINACAK?

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan finalin toplam kapasitenin yüzde kaçı kadar seyirciyle oynanacağına dair ise bir bilgi verilmedi.

CEFERIN SEYİRCİSİZ MAÇ İSTEMİYOR

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, geçtiğimiz günlerde EURO 2020 ile ilgili yaptığı açıklamada, "Önümüzde birçok senaryo var. Ancak, size tek bir şeyi garanti edebilirim ki boş tribünler önünde maçlar oynanmayacak. Tüm ev sahipleri, stadyuma seyirci alacağına dair bize garanti vermeli" ifadelerini kullanmıştı.

(SPORX)

UEFA koronavirüs dinlemiyor! Şampiyonlar Ligi'nde finali boş tribünlere oynatmayacaklar
Haber Yorumları (1)
ŞAMP: İstanbul da yapmasınlar o zaman başka ülkede yapsınlar
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