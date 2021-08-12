UEFA Konferans Ligi: Molde FK: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
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UEFA Konferans Ligi: Molde FK: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

UEFA Konferans Ligi: Molde FK: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda Norveç ekibi Molde FK ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda Norveç ekibi Molde FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı korner atışında Hamsik'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. Berat'ın kale sahası içine kafa vuruşunda ise kaleci Linde, Nwakaeme'den önce yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.

17. dakikada Brynhildsen sağ çaprazdan pasında Hestad'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

18.dakikada Brynhildsen sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

23. dakikada Gregersen'in sol taraftan ortasında Hestad'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

24. dakikada savunmadan seken topu önüne alan Hestad'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Stat: Aker

Hakemler: Fabio Verissimo xx, Rui Teixeira xx, Pedro Martins xx

Trabzonspor: Uğurcan xx, Serkan xx, Edgar Ie xx, Vitor Hugo xx, Peres xx, Berat x, Marek Hamsik xx, Nwakaeme x, Bakasetas xx, Gervinho x, Djaniny x

Yedekler: Erce, Arda, Atakan, İsmail Köybaşı, Hüseyin, Trondsen, Faruk Can, Murat Cem, A. Parmak, Yunus, Yusuf Sarı

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Molde FK: Linde xx, Bjornbak xx, Sinyan xx, Gregersen xx, Magnus Eikrem xx, Mannsverk xx, Knudtzon xx, Eirik Hestad xx, Birk Risa x, Brynhildsen xx,Anthony Omoijuanf xx

Yedekler: Craninx, Breivik, Fjörtoft Lövik, Grodem, Eirik Andersen, Sigurdarson, Fofana, Mathis Bolly

Teknik Direktör: Erling Moe

Sarı Kart: Bjombak (Molde FK)

-İHA-

UEFA Konferans Ligi: Molde FK: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
UEFA Konferans Ligi: Molde FK: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
UEFA Konferans Ligi: Molde FK: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
UEFA Konferans Ligi: Molde FK: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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UEFA Konferans Ligi: Molde FK: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı) - Haberler
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