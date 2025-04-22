UEFA İstanbul Temsilciliği perşembe günü açılacak! UEFA İstanbul Temsilciliği ne zaman, nerede açılacak?

UEFA İstanbul Temsilciliği, Avrupa futbolunun kalbinin bir parçası olarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayacak. Bu adım, UEFA ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek. UEFA İstanbul Temsilciliği ile birlikte futbol organizasyonlarının ve projelerinin Türkiye'de daha aktif şekilde yürütülmesi planlanıyor. Peki, UEFA İstanbul Temsilciliği ne zaman, nerede açılacak? İşte detaylar...

UEFA İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ NE ZAMAN AÇILACAK?

UEFA İstanbul Temsilciliği açılışı, hem Türkiye futbolu hem de Avrupa futbol organizasyonları için tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

UEFA İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ NEREDE AÇILACAK?

Açılış törenine UEFA yetkilileri, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve pek çok davetli katılacak. UEFA İstanbul Temsilciliği, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonlarının yönetimi ve koordinasyonu açısından İstanbul'u kilit merkezlerden biri haline getirecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. 24 Nisan Perşembe günü saat 12.00'de gerçekleştirilecek törende Erdoğan'ın yanı sıra UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri ile üye ülke federasyon başkanları da yer alacak.

GALA YEMEĞİ DÜZENLENECEK

UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 23 Nisan Çarşamba günü bir gala yemeği düzenlenecek. Çırağan Palace Kempinski'de saat 19.00'da başlayacak yemekte UEFA Başkanı Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri ile üye ülke federasyon başkanları, Türk futbol ailesinin temsilcileriyle bir araya gelecek.