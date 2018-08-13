UEFA, Gözlemci Oğuz Sarvan'ı Görevlendirdi
UEFA, gözlemci Oğuz Sarvan'ı Rusya'nın Spartak Moskova ile Yunanistan'ın PAOK takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sarvan, 14 Ağustos Salı günü Moskova'daki Spartak Stadında TSİ 20.30'da hakem gözlemcisi olarak görev alacak.
Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Ruddy Buquet yönetecek.
Spartak Moskova-PAOK eşleşmesinden tur atlayacak takım, Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinin kazananı ile play-off turunda karşılaşacak.
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