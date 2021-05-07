UEFA'dan Avrupa Süper Ligi kararı! Real Madrid, Juventus ve Barcelona'ya soruşturma açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

UEFA'dan Avrupa Süper Ligi kararı! Real Madrid, Juventus ve Barcelona'ya soruşturma açıldı

Haberler.com - Haberler | Spor

UEFA, Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılan 9 kulübün gelirlerinin yüzde 5'ine 1 yıl el konulduğunu ve projeden halen ayrılmayan Juventus, Barcelona ile Real Madrid için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz ay İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından gelen tepkiler üzerine Avrupa Süper Ligi'nden Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, Milan, Inter ve Atletico Madrid ayrılmıştı. UEFA ise bu yaşananları unutmadı ve yeni projeye kalkışanlara ceza verdi.

9 KULÜBÜN AVRUPA'DAKİ GELİRİNİN YÜZDE 5'İNE EL KOYACAK

12 kulübün ortak bir bildiri sonucunda açıkladığı ama daha sonra kulüplerin ayrıldığını açıklamasının ardından kağıt üzerinde kalan Avrupa Süper Ligi projesi için 9 kulübe ceza geldi. Arsenal, AC Milan, Chelsea, Atletico Madrid, Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham Hotspur olmak üzere 9 takımın yeni bir sezondaki UEFA kulüp organizasyonlarındaki gelirlerinin yüzde 5'ine el koyulacak. Bununla birlikte bu kulüpler çocuklar ve gençlerin futbola katılımını arttırmak adına toplam 15 milyon euro bağış yapacak. Ayrıca bu 9 kulüp önümüzdeki yıllarda UEFA'nın tanımadığı farklı bir organizasyonda oynamak için tekrar adım atarlarsa kulüp başına 100 milyon euro ve Kulüp Taahhüt Beyannamesi'nde yer alan herhangi bir taahhüdü ihlal ederse ek olarak 50 milyon euro ceza ödeyecek.

3 DEV İÇİN SORUŞTURMA

UEFA, Avrupa Süper Ligi'nden henüz ayrılmayan İspanya'dan Barcelona ve Real Madrid ile İtalya'dan Juventus hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

UEFA'dan Avrupa Süper Ligi kararı! Real Madrid, Juventus ve Barcelona'ya soruşturma açıldı
Bir efsanenin sonuna geldik! Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nın ardından kariyerine nokta koyuyor
Bir efsanenin sonuna geldik! Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nın ardından kariyerine nokta koyuyor
Finali İstanbul'dan almak için kulis yapan İngilizlere TFF Başkanı ateş püskürdü: Kuzu kuzu geleceksiniz
Finali İstanbul'dan almak için kulis yapan İngilizlere TFF Başkanı ateş püskürdü: Kuzu kuzu geleceksiniz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Engin Özkoç Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Burak Sergen Şeyma Subaşı Nesrin Cavadzade
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Yılmaz Vural Gökhan Gönül Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: UEFA'dan Avrupa Süper Ligi kararı! Real Madrid, Juventus ve Barcelona'ya soruşturma açıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 21:33:18. #1.16#

title