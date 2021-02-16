UEFA, Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık'a Avrupa Ligi maçlarında görev verdi
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UEFA, Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık'a Avrupa Ligi maçlarında görev verdi

16.02.2021 15:00 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:04
UEFA, Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık'a Avrupa Ligi maçlarında görev verdi

Perşembe akşamı oynanacak Avrupa Ligi son 32 turu maçlarında hakemlerimizden Cüneyt Çakır Benfica-Arsenal, Ali Palabıyık ise Wolfsberger-Tottenham Hotspur maçlarında düdük çalacak.

Portekiz ekibi Benfica, Stadio Olimpico'da Perşembe akşamı TSİ 23:00'da İngiliz ekibi Arsenal'i ağırlayacak. Maçta FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati görev alacak.

TOTTENHAM MAÇININ HAKEMİ ALİ PALABIYIK

Bir diğer FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık ise Avusturya'nın Wolfsberger ile İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımları arasında 18 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu karşılaşmasında düdük çalacak.

Puskas Arena Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

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