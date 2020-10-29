UEFA Başkanı Ceferin: VAR sitemi sınırlandıracak

Futbolun gündemine dair açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, son dönemde büyük tartışmalara neden olan VAR sisteminde sınırlandırmaya gideceklerini söyledi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, pandemi gölgesinde devam eden futbolun durumuyla, VAR sistemiyle ve Finansal Fair Play ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Son dönemde büyük tartışmalara neden olan VAR sistemini geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Ceferin, bu uygulamada sınırlandırmaya gideceklerini dile getirdi.

İşte Aleksander Ceferin'in açıklamaları;

"Liglerle aramızda çok sıkı bir bağ var. Sürekli diyalogdayız. Sürekli dillendirilen "Avrupa Süper Ligi", bazı kulüplerin ve medyanın ortaya çıkardığı bir şey, bizim değil. Dünyanın en sıkıcı projelerinden biri olur. Daha fazla para kazanmayı hak ettiğini düşünen 2-3 kulüp, bunun kendileri için büyük kazanç olacağını düşünüyor. Ciddi bir görüşme yok, bu fikirler futbolu öldürebilir. Kesinlikle buna karşıyım."

"VAR NEDENİYLE OYUNUN ÇOK DURMASI İYİ DEĞİL"

"Her ülke, playoff oynatıp oynatmayacağına kendisi karar verebilir. Ancak yerel liglerin böyle sürmesinin adaptasyon açısından sorun yaratabileceğini düşünüyorum. Sezon boyunca zirvede olan bir takımı, sezon sonu sadece 1 maçta elemek mantıklı değil."

"VAR'ı nasıl geliştireceğimize ilişkin birçok teklif var. Bana göre çok net pozisyonlarda kullanılmalı. Bazı liglerde oyun dakikalarca duruyor, bu futbol için iyi bir durum değil. Çözüm VAR'ın kullanımını sınırlandırmak olabilir. Elle oynamalarda netlik tartışılıyor mesela ya da 1-2 cm ofsaytlarda. Penaltıda kalecinin çizgiyi geçip geçmediği de net bir tartışma konusu oluyor."

"GELECEK İÇİN İYİMSER OLMALIYIZ"

"UEFA Uluslar Ligi harika bir turnuva. Başladı ve bitecek. Gelecek için iyimser olmalıyız. Uluslar Ligi'nin devamıyla ilgili herhangi bir endişem yok."

"Dünyadaki futbolun durumu beni endişelendiriyor. Hepimizin ekonomik sorumlulukları var. Henüz pandemi bitmedi ve ne zaman biteceğini de bilmiyoruz. UEFA'nın böyle durumlar için bütçesi var, kulüpler de bundan faydalanacak. Finansal Fair Play şu anda iyi şekilde çalışıyor ancak sistemde reforma da gitmek lazım, modernize etmemiz gerekiyor. Şu anda konuşmak için erken ancak görüşmelerimiz var."

"EURO 2020 OYNANACAK"

"EURO 2020'yi Mart ayında erteledik, çok erkendi belki. Ancak liglere ve kupalara öncelik vermek doğru olandı. Her federasyon da bizim yanımızda oldu ve ligleri bitirmeyi başardık. Demek ki doğru karar verdik. Bu sezon liglerin biteceğine ve EURO 2020'nin oynanacağına inanıyorum. Seyirci konusunda kuşkular var ancak ben iyimser olmayı sürdürüyorum. İyimser olmak, şu anda dünyanın ilerlemesini sağlıyor."