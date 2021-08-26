UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'ye övgüler yağdırdı
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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'ye övgüler yağdırdı

Haberler.com - Haberler | Spor

UEFA organizasyonlarının grup aşaması kura çekimi İstanbul'da gerçekleşecek. Türkiye'ye gelen Aleksander Ceferin, ülkemize övgüler yağdırdı. Ceferin, "Türkiye gerçek bir futbol ülkesi. İstanbul, dünyadaki en tarihi ve güzel şehirlerden birisi. Finallerin ertelenmesinin ardından, yaşanan hayal kırıklığından sonra burada olmak büyük mutluluk. Eminim ki burada fantastik bir final olacak" dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Ceferin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi ve ödül törenine İstanbul'un ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

İşte Ceferin'in açıklamaları:

"Türkiye, futbola karşı derin sevgi besleyen pek çok köklü ve büyük futbol kulübe sahip. Türkiye tam anlamıyla bir futbol ülkesi ve eminim ki İstanbul'daki etkinlikler çok iyi şekilde organize edilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yine çok önemli bir organizasyonun parçası olacak.

"MÜKEMMEL OLACAK"

İstanbul dünyadaki en tarihi ve güzel şehirlerden birisi. Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğinin ertelenmesinin ardından yaşanan hayal kırıklarından sonra burada olmak büyük bir mutluluk. İstanbul'un finale ev sahipliği yapması için bir çözüm bulduk ve bundan da çok mutluyuz. Eminim ki İstanbul'da fantastik bir Şampiyonlar Ligi finali olacak.

"TFF İLE İLİŞKİMİZ HARİKA"

Türkiye Futbol Federasyonu ile karşılıklı anlayış çerçevesinde harika bir ilişkimiz var. Çünkü TFF ve biz, futbol için aynı tutkuyu paylaşıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu, ne zaman ihtiyaç duysak her zaman bize yardımcı olmaya istekli olmuştur. TFF, bu korkunç pandemi döneminde UEFA'nın da çok iyi bir müttefiki oldu.

"SERVET YARDIMCI ÇOK DEĞERLİ"

Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu için önemli ve hep güvendiğimiz bir isim. Çok değerli ve aktif bir üyemiz. Sadece Türkiye için değil, Avrupa futbolunun yararı için de yorulmadan çalışıyor."

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'ye övgüler yağdırdı
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