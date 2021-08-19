UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi playofflar'da VAR var mı? UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi Play-off mücadelelerinde VAR var mı?

4 Temsilcimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un yer aldığı UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff mücadelelerinde VAR uygulaması olup, olmadığı ile ilgili vatandaşlar araştırma yapmakta. Peki, UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi playofflar'da VAR var mı? UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi Play-off mücadelelerinde VAR var mı?