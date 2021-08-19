UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi playofflar'da VAR var mı? UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi Play-off mücadelelerinde VAR var mı?
4 Temsilcimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un yer aldığı UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff mücadelelerinde VAR uygulaması olup, olmadığı ile ilgili vatandaşlar araştırma yapmakta. Peki, UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi playofflar'da VAR var mı? UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi Play-off mücadelelerinde VAR var mı?
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un oynadığı maçlarda VAR uygulaması olup, olmadığı merak edilmekte. Birçok vatandaş internette "UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi playofflar'da VAR var mı? UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi Play-off mücadelelerinde VAR var mı? Avrupa Konferans ligi'nde var var mı? UEFA Avrupa Ligi Playofflar'da VAR var mı?" sorularını aratmakta. Detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİNDE VAR VAR MI?
Temsilcilerimizin oynadığı playoff mücadelelerinde oldukça tartışmalı kararlar yer almakta. Bu kararlar sırasında hiç VAR uygulamasına gidilmemesi dikkatlerden kaçmadı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Bilindiği gibi Şampiyonlar Ligi Grup etabı ve UEFA Avrupa Ligi grup etabında VAR uygulaması yer almakta. Ancak Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa Ligi play-off etaplarında VAR uygulaması olmadığı düşünülmekte.